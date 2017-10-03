Болл — о травме: всё будет в порядке, могу вернуться уже в матче с «Денвером»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл, который получил травму голеностопа в предсезонном матче с «Денвер Наггетс» (107:113), рассказал о своём состоянии.

«Вывихнул лодыжку, но всё будет в порядке. Посмотрим, как нога будет чувствовать себя на ближайшей тренировке. Через день нас ждёт ещё одна игра с «Денвер Наггетс» — если всё будет нормально, я сыграю», — цитирует Болла ESPN.

Игрок подвернул ногу в результате неудачного приземления после попытки накрыть бросок соперника под своим кольцом на последней минуте первой половины встречи.