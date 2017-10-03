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Болл — о травме: всё будет в порядке, могу вернуться уже в матче с «Денвером»

3 октября 2017, вторник. 16:46 Баскетбол

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл, который получил травму голеностопа в предсезонном матче с «Денвер Наггетс» (107:113), рассказал о своём состоянии.

«Вывихнул лодыжку, но всё будет в порядке. Посмотрим, как нога будет чувствовать себя на ближайшей тренировке. Через день нас ждёт ещё одна игра с «Денвер Наггетс» — если всё будет нормально, я сыграю», — цитирует Болла ESPN.

Игрок подвернул ногу в результате неудачного приземления после попытки накрыть бросок соперника под своим кольцом на последней минуте первой половины встречи.

Болл получил травму голеностопа в матче с «Денвером»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл
Новости. Баскетбол
3 октября 2017, вторник
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