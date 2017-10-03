Базаревич: Швед не подписал контракт в НБА, потому что хочет быть лидером

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о причинах, которые побудили лидера команды, Алексея Шведа, отказаться от возвращения в НБА.

«В НБА очень важно попасть в нужную ситуацию, особенно если ты не суперзвезда, коих там считаное количество. Подходящий тренер, конкуренты на твоей позиции, идёт ли в твоей команде перестройка. И ещё у них идёт постоянная ротация игроков. Там же каждый год через драфт в лигу поступает огромное количество новых талантов.

Вернёмся к Шведу. Ему предлагали ведь новый контракт, но не на выдающихся условиях. Есть теория, что Лёше следовало согласиться на небольшие деньги: в следующем году там был жуткий скачок зарплат и Швед имел все шансы подписать уже очень приличный контракт. Но тут еще вот какая история. Алексей — такой человек, что ему надо быть лидером. Он добился определённого статуса, и на меньшее ему было сложно согласиться. По тем деньгам, что ему предлагали, было ясно: роль звезды он не получит. Кому-то достаточно быть просто ролевым игроком в чемпионской команде. А кому-то для самореализации нужно что-то большее. И это даже не вопрос денег", — цитирует слова Базаревича «Российская газета».