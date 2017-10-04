Мазурс — о матче с «Ле-Портель»: атлетичная и сыгранная команда

Главный тренер БК «Парма» Николай Мазурс поделился ожиданиями от предстоящего поединка второго квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА, в котором его команда встретится с французским «Ле-Портелем».

«Команда соперника очень атлетичная. Они создают много давления под кольцом, хорошо играют на обоих щитах. Играют быстро, а при переходах от защиты к нападению стараются завершать атаку первым темпом. Также, в команде много опытных игроков, которые играют вместе не один год, что означает высокую сыгранность», — приводит слова Мазурса официальный сайт клуба.

Первая встреча «Пармы» и «Ле-Портеля» состоится 4 октября в Перми, начало встречи в 19:15. В первом квалификационном раунде «Парма» уверенно прошла македонский клуб «Работнички», обыграв балканцев и дома и на выезде.

Что касается «Ле-Портеля», то после трёх туров чемпионата Франции команда в турнирной таблице расположилась на тринадцатом месте, имея в активе одну победу при двух поражениях.