«Финикс» победил «Портленд», Уоррен набрал 24 очка

«Финикс Санз» в предсезонном матче добыл победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 114:112.
Стоит отметить, что после первой половины игры «Портленд» вёл с преимуществом в 17 очков.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Финикса» Ти Джей Уоррен, который набрал 24 очка. Атакующий защитник Девин Букер отличился 19 очками. В составе «Трэйл Блэйзерс» стоит выделить разыгрывающего защитника Дэмьена Лилларда и мощного форварда Калеба Свэнигана, которые набрали по 18 очков.
Предсезонный матч
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Финикс Санз» – 112:114 (32:24, 31:22, 22:27, 27:41)
«Портленд»: Лиллард (18), Свэниган (18 + 7 подборов), Нуркич (16), Макколлум (10), Бриск (10);
«Финикс»: Уоррен (24 + 5 подборов), Букер (19), Дэниелс (15), Джексон (14), Лень (14 + 14 подборов).