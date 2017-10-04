Бош посетил тренировку «Лейкерс»

Бывший мощный форвард «Майами Хит» Крис Бош посетил тренировку «Лос-Анджелес Лейкерс». Во время тренировки он общался с генеральным менеджером калифорнийского клуба Робом Пелинкой.



Напомним, что минувшим летом руководство «Майами» расторгло соглашение с Крисом, который не смог продолжить карьеру по состоянию здоровья. Последний раз форвард выходил на паркет в феврале 2016 года.



Бош провёл в НБА 13 сезонов, дважды завоевав чемпионский титул.



Фото доступно на официальной странице репортёра «Лейкерс» Серены Уинтерс в социальной сети «Твиттер».