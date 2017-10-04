Тибодо: в НБА хоть каждый день можно легко жаловаться на усталость

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Том Тибодо не стал сетовать на долгий перелёт в Китай.

«В НБА хоть каждый день можно легко найти оправдание в связи с усталостью. Путешествие есть путешествие, в течение сезона нам в любом случае придётся много летать. Вопрос в том, как быстро мы сможем адаптироваться и подготовиться к игре», — приводит слова Тибодо ESPN.

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз» проведут два предсезонных матча в Китае. 5 октября они сыграют в Шэньчжэне, а 8 октября — в Шанхае.