Батлер: в самолёте говорили с Олдричем под бокал вина о жизни и кантри-музыке

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер с иронией рассказал, как провёл 14-часовой перелёт в Китай. По словам игрока, он выпил по бокалу вина с центровым Коулом Олдричем.

«Я заснул. Потом мы выпили по бокалу вина с Коулом Олдричем. Разговор шёл о жизни и кантри-музыке. Если вам интересно, сильно лучше от этого не стало», — приводит слова Батлера ESPN.

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз» проведут два предсезонных матча в Китае. 5 октября они сыграют в Шэньчжэне, а 8 октября — в Шанхае.