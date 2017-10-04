Матчи отборов КМ-2019 перенесли с четверга на пятницу

Все матчи отборочного турнира Кубка мира — 2019 во время окон в ноябре 2017 года и феврале 2018 года будут перенесены с четверга на пятницу, сообщает официальный сайт федерации.



Это решение было обусловлено требованием найти компромисс между Евролигой и ФИБА. Подобные изменения позволят клубам выступать в Евролиге сильнейшими составами, а игрокам из сборных принять участие в матчах национальных команд.

Ранее Евролига предлагала перенести все международные соревнования на июнь, что изменило бы не только календари турниров, но и сроки проведения Олимпийских игр.