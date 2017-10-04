Родригес: быть частью ЦСКА — это крутая мотивация

Новичок ЦСКА Серхио Родригес подчеркнул, что настроен выиграть вместе с командой Единую лигу ВТБ и Евролигу.



«Я сейчас очень воодушевлён. Быть частью ЦСКА — это крутая мотивация. Здесь очень высокий уровень организации во всём. С самого начала чувствовал, что здесь все настроены провести сезон отлично и выиграть все возможные титулы.



Буду играть на позиции Теодосича. Он сильный игрок и на протяжении карьеры всегда это демонстрировал. Но в ЦСКА всегда были собраны потрясающие игроки, которых со временем сменяли другие, также демонстрирующие великолепный баскетбол. Моя цель — работать как можно лучше и выиграть Лигу ВТБ и Евролигу. Таковы наши задачи на сезон», — сказал Родригес в эфире программы «Все на матч».