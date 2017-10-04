Ватутин: конкуренция в Лиге ВТБ будет выше, чем в прежние годы

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что конкуренция в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ будет выше, чем в прошлые годы.



«Мы строим новую команду. Девиз, наверное, родится по ходу сезона. Эта команда обязательно будет с чем-то ассоциироваться. Посмотрим, что это будет. У нас с тренерами были определённые планы, чтобы эта команда была более атлетичная, агрессивная, и чтобы она менее зависела от одного человека, больше славилась командой игрой.



Убеждён, что все российские команды, особенно «Химки», в межсезонье провели очень вдумчивую, хорошую селекцию, явно усилили свои составы. Поэтому конкуренция в Лиге ВТБ будет выше, чем в прежние годы. Наша задача — выход в «Финал четырёх» Евролиги. Конкуренция в Лиге ВТБ будет выше, чем в прежние годы. Наша задача — выход в «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ. Надеюсь, что к Новому году команда уже приобретёт те очертания, которые задумывались. Лишь бы не было травм», — сказал Ватутин в эфире программы «Все на матч».