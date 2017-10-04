С. Обрадович: «Локомотив-Кубань» пока не готов на сто процентов

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович подчеркнул, что его команда не готова к сезону на сто процентов. Однако, по словам Обрадовича, в команде царит хорошая атмосфера и доверие между игроками.



«Не могу сказать, что сейчас мы готовы на сто процентов. Недостаточно отработаны игровые связи, ведь у нас много новых игроков. Но уже сейчас мы делаем многие вещи правильно. Если будем продолжать работать, если будут хорошая атмосфера, доверие в команде, то победы обязательно придут», — сказал Обрадович в эфире программы «Все на матч».