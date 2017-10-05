Понкрашов: игроки УНИКСа прошли процесс притирания друг к другу без конфликтов

Защитник казанского УНИКСа Антон Понкрашов подчеркнул, что команде необходимо время, чтобы сыграться. В составе казанской команды остались всего четыре игрока по сравнению с прошлым сезоном.



«С прошлого года у нас остались четыре человека, то есть сейчас практически новая команда. Процесс притирания друг к другу неизбежен. Не бывает такого, что все люди собрались и сразу начали играть. Но мы прошли это без конфликтов, дружно, и сейчас уже получаем удовольствие от игры вместе», — сказал Понкрашов в эфире программы «Все на матч».