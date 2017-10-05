Дрю Гордон: «Зенит» горит желанием побеждать

Новичок санкт-петербургского «Зенита» Дрю Гордон подчеркнул, что в команде к нему отнеслись по-дружески. По словам Гордона, коллектив горит желанием побеждать. Первый матч Единой лиги ВТБ сезона 2017/18 «Зенит» проведёт с УНИКСом 5 октября в Казани.



«Я пятый день в России. Чувствую себя хорошо после долгого перелёта из Калифорнии. «Зенит» — хорошая команда с авторитетным тренером. Ребята ко мне отнеслись по-дружески, все работают вместе. Все мы горим желанием побеждать», — сказал Дрю Гордон в эфире программы «Все на матч».