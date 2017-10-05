С.Карасёв: у «Зенита» команда детского сада

Новобранец «Зенита» защитник Сергей Карасёв подчеркнул, что он освоился в новом для себя коллективе. Карасёв отметил что у большинства баскетболистов санкт-петербургской команды есть маленькие дети.



«У нас очень хорошие ребята — как на площадке, так и вне её. У большинства есть семьи. У нас такая команда детского сада, у всех маленькие дети. Приятные ребята, и я со всеми нашёл общий язык, все хорошо общаемся. Думаю, в этом плане проблем не будет», — сказал Сергей Карасёв в эфире программы «Все на матч».