Агент Теодосича: летом договорились с «Чикаго» о 3-летнем контракте на $ 30 млн

Ник Лоцос, агент экс-разыгрывающего ЦСКА Милоша Теодосича, рассказал, что его клиент минувшим летом был в шаге от перехода в «Чикаго Буллз». В итоге сербский разыгрывающий оказался в «Лос-Анджелес Клипперс».



«Изначально у нас была договорённость с «Буллз». Я встречался в Тревизо с главой отдела международного скаутинга Ивицей Дуканом, который привёз Тони Кукоча в «Чикаго». Его мнение имеет большое значение в клубе. Фактически он третий человек, принимающий там решения. Мы поговорили, и он сказал, что Милош – лучший из тех, кого они могут приобрести.

Через несколько дней мне позвонил генменеджер Форман. Мы договорились о трёхлетнем контракте на $ 30 млн. Я лишь просил для Милоша опцию досрочного расторжения каждое лето, чтобы он мог получить деньги уровня игрока Матча звёзд. Мы были готовы подписать соглашение. После обмена Джимми Батлера я понял, что наша сделка не состоится. Через два дня мне позвонил Форман и объяснил, что в команде грядёт перестройка, поэтому подписание 30-летнего разыгрывающего без опыта в НБА не рассматривается», – приводит слова Лоцоса Eurohoops.