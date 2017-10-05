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Агент Теодосича: летом договорились с «Чикаго» о 3-летнем контракте на $ 30 млн

5 октября 2017, четверг. 02:05 Баскетбол

Ник Лоцос, агент экс-разыгрывающего ЦСКА Милоша Теодосича, рассказал, что его клиент минувшим летом был в шаге от перехода в «Чикаго Буллз». В итоге сербский разыгрывающий оказался в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Изначально у нас была договорённость с «Буллз». Я встречался в Тревизо с главой отдела международного скаутинга Ивицей Дуканом, который привёз Тони Кукоча в «Чикаго». Его мнение имеет большое значение в клубе. Фактически он третий человек, принимающий там решения. Мы поговорили, и он сказал, что Милош – лучший из тех, кого они могут приобрести.

Через несколько дней мне позвонил генменеджер Форман. Мы договорились о трёхлетнем контракте на $ 30 млн. Я лишь просил для Милоша опцию досрочного расторжения каждое лето, чтобы он мог получить деньги уровня игрока Матча звёзд. Мы были готовы подписать соглашение. После обмена Джимми Батлера я понял, что наша сделка не состоится. Через два дня мне позвонил Форман и объяснил, что в команде грядёт перестройка, поэтому подписание 30-летнего разыгрывающего без опыта в НБА не рассматривается», – приводит слова Лоцоса Eurohoops.

Теодосич: давно хотел попробовать себя в НБА, но мешал контракт с ЦСКА
Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс ПБК ЦСКА Чикаго Буллз Милош Теодосич
Новости. Баскетбол
5 октября 2017, четверг
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