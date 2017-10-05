Джордан: когда Теодосич пасует — это что-то невероятное!

Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Деандре Джордан рассказал о своём отношении к новому разыгрывающему команды Милошу Теодосичу.



«Я обожаю этого парня. Не понимаю и половины из того, что он говорит, но когда он пасует — это что-то невероятное! Он является одним из лучших плеймейкеров, с которыми мне доводилось играть», – приводит слова Джордана Eurohoops.

Теодосич подписал контракт с «Клипперс» летом 2017 года. До этого серб в течение шести лет выступал за московский ЦСКА. В минувшем сезоне Евролиги серб принял участие в 29 матчах, набирая в них в среднем по 16,1 очка, раздавая по 6,8 передачи и собирая по 2,1 подбора.