Прифтис: матч с «Зенитом» не был идеальным в исполнении УНИКСа

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу команды над «Зенитом» (94:60) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Поздравляю игроков. Они проделали хорошую работу и оказались готовы к матчу. Мы хорошо стартовали, получили большой отрыв и смогли удержать его. Конечно, надо выделить, что у соперника были проблемы с травмами. Это серьёзно повлияло на итоговый результат.



Мы просто хорошо играли. Можно ли считать этот матч идеальным? Нет. Мы должны быть более стабильными в защите. Но были хорошие моменты. Например, игроки двигали мяч. Сейчас надо готовиться к выездной игре с «Андоррой», на которую предстоит длительный перелёт.



Большая ротация игроков? Это часть моего стиля, хочется, чтобы все играли и вносили свой вклад в результат. Рад, что каждый показал свою готовность. Мы хотим видеть коллективную работу в каждом матче», – цитирует Прифтиса «Спорт Бизнес Online».