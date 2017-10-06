Тёрнер оказал помощь девушке, попавшей в аварию

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Эван Тёрнер стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия и оказал помощь девушке, которая оказалась вовлечена в происшествие. Машина Дианы Блэк пострадала от лобового столкновения и хотя сама девушка не получила серьёзных травм, она пребывала в шоковом состоянии.

Эван Тёрнер и журналистка Comcast Брук Олзендам первыми оказали помощь пострадавшей.

«Она была в шоковом состоянии и я стала звонить в 911. Хотела, чтобы она оставалась на месте и пришла в себе, потом я обернулась и увидела, что с ней рядом уже сидит мой друг Эван Тёрнер», — приводит слова Олзендам The Score.

Баскетболист предложил Блэк посидеть в его Rolls-Royce. «Если что-то подобное произойдёт с моей мамой, сестрой или братом, надеюсь, с ними поступят так, как повёл себя я. Это непростая ситуация и в таких обстоятельствах поступать надо именно так», — заявил Тёрнер.

Позже Блэк с родителями посетила предсезонный поединок «Портленда», заявив, что с этого момента является фаном команды и лично Тёрнера.

Фото с места происшествия, а также с предсезонного поединка можно посмотреть на странице Брук Олзендам в «Твиттере».