Шамперт вернётся в строй через 7-10 дней

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт вернётся в строй после травмы левой ноги через 7-10 дней, сообщает официальный сайт организации. Игрок получил растяжение голеностопа, неудачно приземлившись после попытки исполнить данк в предсезонном матче с «Атлантой Хоукс». Таким образом, защитник сохраняет шансы принять участие в заключительном предсезонном матче команды с «Орландо Мэджик», который состоится 13 октября.

Помимо Шамперта на позиции атакующего защитника в распоряжении главного тренера Тайрона Лю имеются Джей Ар Смит и Дуэйн Уэйд.