Хряпа: игроки хотят выступать за сборные, но ФИБА и Евролига должны договориться

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа рассказал о встрече руководства ФИБА с представителями национальных федераций и игроками из Германии, Греции, Испании, Италии, России и Турции.



«На встрече все федерации отметили ряд основных моментов, очевидно, что представителей игроков нужно было раньше привлекать к этому процессу, а не ставить их практически перед фактом, заставляя делать выбор, который они в принципе делать не должны. Все игроки хотят выступать за свои сборные, представлять свои страны на международных соревнованиях. Нынешний выбор между клубами и национальными командами непростой, и ФИБА с Евролигой должны пойти на компромисс, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию. Имеются в виду «окна» в международном календаре для матчей сборных в ноябре и феврале.

Сдвинуть игры на один-два дня вполне реально. Конечно, самим игрокам будет тяжело – много перелётов и шесть матчей, которые предстоит провести за 12 дней, но это реальнее и менее проблематично, чем начинать штрафовать игроков и федерации, которые также ждут решения от вышестоящих организаций.

Конечно, любое решение, которое будет принято в ближайшее время, станет временным, оно не будет идеальным и не сможет устроить все стороны. Это будет решение исключительно по двум ближайшим «окнам», которые запланированы по ходу текущего сезона. В дальнейшем необходимо будет урегулировать календарь клубов и сборных, чтобы найти компромисс для всех, возможности для этого есть. Нужно только работать совместно и держать игроков в курсе, с этим согласились представители всех присутствовавших национальных федераций», – цитирует Хряпу ТАСС.