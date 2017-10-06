Форвард УНИКСа Ласме – герой рубрики Star Performance от Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила первый в новом сезоне выпуск рубрики Star Performance. Его героем стал габонский форвард УНИКСа Стефан Ласме. В стартовом матче регулярного чемпионата лиги с «Зенитом» он набрал 20 очков, реализовав 9 из 11 бросков с ближней и средней дистанций и 2 из 4 штрафных, совершил 7 подборов, отдал 2 передачи, сделал 2 перехвата и поставил 5 блок-шотов за 25 минут на площадке.

Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 94:60.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.