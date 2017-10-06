Итудис: у ЦСКА ещё нет необходимой командной химии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в матче Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (87:72), отметив, что «армейцам» всё ещё не хватает взаимодействия.

«Хочу поздравить мою команду с победой. Это очень важно — начинать с победы. Честно говоря, мы сегодня увидели две совершенно разные картины — в первой половине и во второй. Я не ожидал, что мы так хорошо сыграем в первой, потому что у нас ещё нет необходимой командной химии, мы очень нуждаемся в том, чтобы все сыгрались.

Мы только начинаем выстраивать нашу систему, игрокам нужно ещё вместе поработать. Во второй половине мы остановились. Конечно, и «Енисей» стал играть лучше, но по итогам матча мы поняли, что нам ещё нужно много работать. Желаю удачи «Енисею» в Лиге ВТБ и Лиге чемпионов", — приводит слова Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.