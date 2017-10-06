Брокхофф: по уровню таланта «Локомотив-Кубань» — команда уровня Евролиги

Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Райан Брокхофф поделился ожиданиями от нового сезона, а также рассказал о задачах команды.

«У меня высокие ожидания. Как в отношении команды, так и себя самого. Нам нужно успешно выступить в Лиге ВТБ и финишировать не ниже полуфинала. Ну а на самом деле — забраться так высоко, как только сможем. Что же касается Еврокубка, то на первом этапе нам повезло с группой. Если будем в порядке, имеем хорошие шансы пробиться в следующий раунд. Ну а дальше нужно не повторить ошибок прошлого года и обойтись без провалов в плей-офф.

Уверен, что мы команда Евролиги по уровню таланта. И у нас фантастический тренер. Не сомневаюсь, что он мог бы возглавлять многие клубы Евролиги. Поэтому мы уверены, что можем противостоять любой команде в любой лиге. Наши новички хорошо вливаются в коллектив, с этим нет никаких проблем. Продвигаемся к тому, чтобы изучить все варианты взаимодействии», — цитирует Брокхоффа «Независимая спортивная газета».