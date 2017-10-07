До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нелюбов: баскетбол в Прибалтике быстрее, чем в России

7 октября 2017, суббота. 01:02 Баскетбол

Новобранец «Локомотива-Кубань» Иван Нелюбов, успевший за свою карьеру поиграть не только в России, но и в клубах Литвы, Латвии и Эстонии, сравнил стиль игры прибалтийских и российских команд. Также центровой поделился и ожиданиями от нового сезона.

«Когда поступило приглашение от такого гранда российского клуба, как «Локомотив-Кубань», то размышлений «ехать — не ехать» не было. Это престижное приглашение, которое может случиться раз в жизни. Поэтому я готов на все сто побороться за награды для моего нового клуба.

Что касается целей и личных рекордов, могу сказать так: да, я буду стремиться от игры к игре улучшать свои личные показатели, чтобы добиться для команды самого высокого результата. Это как моя личная цель, так и всего «Локо». Нельзя разделять интересы команды и свои собственные, это моё мнение.

Если сравнивать российский и прибалтийский баскетбол, то могу сказать, что мне посчастливилось поиграть и в Латвии, и в Эстонии, и в Литве. Там я получил колоссальный игровой навык. Но особых отличий нет, единственное, что отмечу, по ощущениям баскетбол в командах стран Прибалтики более быстрый и характерен удивительным умением игроков забрасывать много и часто, особенно мячи с дальней дистанции. А такие броски, как правило, больше половины успеха в матче", — цитирует Нелюбова Кубанский спорт.

Источник: Кубанский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ПБК Локомотив-Кубань
Новости. Баскетбол
7 октября 2017, суббота
01:02 Нелюбов: баскетбол в Прибалтике быстрее, чем в России
00:55 Богут: вместо глупой политики людям нужно заниматься серьёзными проблемами
6 октября 2017, пятница
23:53 «Голден Стэйт» подал заявку на проведение Матча всех звёзд
22:46 Макхейл: Харден не обладает лидерскими качествами
21:08 «Зенит» подписал контракт с Лазаревым
20:46 Брокхофф: по уровню таланта «Локомотив-Кубань» — команда уровня Евролиги
19:54 Клубы Евролиги выступили против предложения ФИБА о переносе матчей на вторник
19:21 Окулов: у «Енисея» очень много поводов подумать
19:10 Итудис: у ЦСКА ещё нет необходимой командной химии
18:45 Робинсон: уже несколько лет я являюсь большим фанатом игры Шведа
17:56 Хорнасек: сейчас Кантер — один из лучших чистых центровых в НБА
17:31 Лиллард рассказал, почему в его рэп-творчестве нет ненормативной лексики
17:17 14 очков Хиггинса помогли ЦСКА победить «Енисей»
17:09 Эмбиид — о навыках в теннисе: меня называют «чёрный Роджер Федерер»
16:21 Прохоров близок к продаже «Бруклина»
15:44 Расселл: рад, что мы дали болельщикам «Бруклина» то, что они хотели
15:40 Карнишовас: «Денвер» работает над продлением контракта с Харрисом
15:16 Порзингис: мне комфортнее играть на позиции мощного форварда, а не центрового
14:54 Олдридж: в межсезонье я от всего сердца рассказал Поповичу о своих переживаниях
14:42 Карри: популярность «Голден Стэйт» в Китае выросла в 10 раз за 4 года
14:01 Макгрейди вернётся в «Орландо» в качестве ассистента исполнительного директора
13:10 Сильвер: самолёты летают слишком медленно, чтобы проводить матчи НБА в Европе
12:59 Форвард УНИКСа Ласме – герой рубрики Star Performance от Лиги ВТБ
12:39 Родригес: после Евробаскета-2007 запомнил сборную России навсегда
11:44 Хряпа: игроки хотят выступать за сборные, но ФИБА и Евролига должны договориться
11:40 Маццон: если Фрэйзер будет так же работать, скоро станет игроком уровня Евролиги
11:39 НБА серьёзно рассматривает возможность сокращения количества матчей в сезоне
11:00 Лю: Шамперт восстанавливается быстрее, чем все, кого я знаю
10:34 Шикарный пас за спину вразрез Хардену – в топ-5 дня в НБА
10:19 Эмбиид провёл первую полноценную тренировку после операции
09:53 Шамперт вернётся в строй через 7-10 дней
09:44 Шикарный финт Шведа – в видеообзоре матча Лиги ВТБ «Химки» – «Цмоки-Минск»
09:22 Джеймс восстановился после травмы голеностопа
08:45 Игроки «Хьюстон Рокетс» набрали 144 очка в матче с «Шанхай Шаркс»
08:02 23 очка Лоури не помогли «Торонто» избежать поражения от «Портленда»
06:49 Дабл-дабл Гордона помог «Орландо» обыграть «Даллас»
05:45 «Бруклин» взял верх над «Майами», на счету Мозгова 5 очков и 8 подборов
00:37 Тёрнер оказал помощь девушке, попавшей в аварию
5 октября 2017, четверг
23:40 Батюм пропустит от 8 до 12 недель
23:11 Курское «Динамо» обыграло «Якин Догу» в матче за Суперкубок Европы
22:40 «Милуоки» подписал контракт с Манфордом
22:34 Дженкинс: «Химки» по-прежнему ищут своё лицо
22:30 Вяльцев: «Цмоки-Минск» показал, что в Лиге ВТБ нужно играть на 100% все 40 минут
22:19 Крутиков: «Цмоки-Минск» держался до конца первой половины, потом наступил провал
22:16 Барцокас: «Химки» начали сезон так, как хотели
Все новости RSS
Партнерский контент