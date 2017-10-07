Нелюбов: баскетбол в Прибалтике быстрее, чем в России

Новобранец «Локомотива-Кубань» Иван Нелюбов, успевший за свою карьеру поиграть не только в России, но и в клубах Литвы, Латвии и Эстонии, сравнил стиль игры прибалтийских и российских команд. Также центровой поделился и ожиданиями от нового сезона.

«Когда поступило приглашение от такого гранда российского клуба, как «Локомотив-Кубань», то размышлений «ехать — не ехать» не было. Это престижное приглашение, которое может случиться раз в жизни. Поэтому я готов на все сто побороться за награды для моего нового клуба.

Что касается целей и личных рекордов, могу сказать так: да, я буду стремиться от игры к игре улучшать свои личные показатели, чтобы добиться для команды самого высокого результата. Это как моя личная цель, так и всего «Локо». Нельзя разделять интересы команды и свои собственные, это моё мнение.

Если сравнивать российский и прибалтийский баскетбол, то могу сказать, что мне посчастливилось поиграть и в Латвии, и в Эстонии, и в Литве. Там я получил колоссальный игровой навык. Но особых отличий нет, единственное, что отмечу, по ощущениям баскетбол в командах стран Прибалтики более быстрый и характерен удивительным умением игроков забрасывать много и часто, особенно мячи с дальней дистанции. А такие броски, как правило, больше половины успеха в матче", — цитирует Нелюбова Кубанский спорт.