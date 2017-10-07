Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Кливленд» без Леброна уступил «Индиане», победы «Оклахомы» и «Чикаго»

7 октября 2017, суббота. 05:37 Баскетбол

Состоялись очередные предсезеонные матчи НБА. «Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Индианы Пэйсерс» — 102:106. В составе «Пэйсерс» 18 очков набрал Ти Джей Лиф, ещё 17 — у Домантаса Сабониса. У «Кавальерс», которые вновь играли без Леброна Джеймса и Айзеи Томаса, стоит отметить Дуэйна Уэйда, на счету которого 20 очков.

«Оклахома-Сити Тандер» выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс» — 102:91. В составе победителей лишь один игрок преодолел отметку в 10 набранных очков — это Пол Джордж, на счету которого 25 очков. У «Пеликанс» самым результативным стал Энтони Дэвис — 14 очков.

В ещё одном матче «Чикаго Буллз» переиграл «Милуоки Бакс» — 114:101. За «Чикаго» 21 очко набрал Джастин Холидэй, у «Милуоки» отметим Янниса Адетокунбо — 24 очка.

НБА. Предсезонные матчи

«Кливленд» — «Индиана» — 102:106 (33:21, 26:27, 27:30, 16:28)

«Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан» — 102:91 (28:26, 25:18, 24:29, 25:18)

«Чикаго» — «Милуоки» — 114:101 (24:27, 36:29, 29:21, 25:24).

Уэйд и Леброн снова в одной команде. «Кливленд» хочет побеждать
Расторгнув контракт с «Чикаго», Дуэйн Уэйд подписал соглашение с «Кливлендом», где вновь сыграет вместе со своим другом Леброном Джеймсом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Нью-Орлеан Пеликанс Оклахома-Сити Тандер Чикаго Буллз Дуэйн Уэйд Яннис Адетокунбо
Новости. Баскетбол
7 октября 2017, суббота
05:37 «Кливленд» без Леброна уступил «Индиане», победы «Оклахомы» и «Чикаго»
05:02 «Детройт» нанёс поражение «Атланте», «Вашингтон» победил «Нью-Йорк»
04:35 21 очко Ирвинга помогли «Бостону» победить «Филадельфию» в гостях
01:02 Нелюбов: баскетбол в Прибалтике быстрее, чем в России
00:55 Богут: вместо глупой политики людям нужно заниматься серьёзными проблемами
6 октября 2017, пятница
23:53 «Голден Стэйт» подал заявку на проведение Матча всех звёзд
22:46 Макхейл: Харден не обладает лидерскими качествами
21:08 «Зенит» подписал контракт с Лазаревым
20:46 Брокхофф: по уровню таланта «Локомотив-Кубань» — команда уровня Евролиги
19:54 Клубы Евролиги выступили против предложения ФИБА о переносе матчей на вторник
19:21 Окулов: у «Енисея» очень много поводов подумать
19:10 Итудис: у ЦСКА ещё нет необходимой командной химии
18:45 Робинсон: уже несколько лет я являюсь большим фанатом игры Шведа
17:56 Хорнасек: сейчас Кантер — один из лучших чистых центровых в НБА
17:31 Лиллард рассказал, почему в его рэп-творчестве нет ненормативной лексики
17:17 14 очков Хиггинса помогли ЦСКА победить «Енисей»
17:09 Эмбиид — о навыках в теннисе: меня называют «чёрный Роджер Федерер»
16:21 Прохоров близок к продаже «Бруклина»
15:44 Расселл: рад, что мы дали болельщикам «Бруклина» то, что они хотели
15:40 Карнишовас: «Денвер» работает над продлением контракта с Харрисом
15:16 Порзингис: мне комфортнее играть на позиции мощного форварда, а не центрового
14:54 Олдридж: в межсезонье я от всего сердца рассказал Поповичу о своих переживаниях
14:42 Карри: популярность «Голден Стэйт» в Китае выросла в 10 раз за 4 года
14:01 Макгрейди вернётся в «Орландо» в качестве ассистента исполнительного директора
13:10 Сильвер: самолёты летают слишком медленно, чтобы проводить матчи НБА в Европе
12:59 Форвард УНИКСа Ласме – герой рубрики Star Performance от Лиги ВТБ
12:39 Родригес: после Евробаскета-2007 запомнил сборную России навсегда
11:44 Хряпа: игроки хотят выступать за сборные, но ФИБА и Евролига должны договориться
11:40 Маццон: если Фрэйзер будет так же работать, скоро станет игроком уровня Евролиги
11:39 НБА серьёзно рассматривает возможность сокращения количества матчей в сезоне
11:00 Лю: Шамперт восстанавливается быстрее, чем все, кого я знаю
10:34 Шикарный пас за спину вразрез Хардену – в топ-5 дня в НБА
10:19 Эмбиид провёл первую полноценную тренировку после операции
09:53 Шамперт вернётся в строй через 7-10 дней
09:44 Шикарный финт Шведа – в видеообзоре матча Лиги ВТБ «Химки» – «Цмоки-Минск»
09:22 Джеймс восстановился после травмы голеностопа
08:45 Игроки «Хьюстон Рокетс» набрали 144 очка в матче с «Шанхай Шаркс»
08:02 23 очка Лоури не помогли «Торонто» избежать поражения от «Портленда»
06:49 Дабл-дабл Гордона помог «Орландо» обыграть «Даллас»
05:45 «Бруклин» взял верх над «Майами», на счету Мозгова 5 очков и 8 подборов
00:37 Тёрнер оказал помощь девушке, попавшей в аварию
5 октября 2017, четверг
23:40 Батюм пропустит от 8 до 12 недель
23:11 Курское «Динамо» обыграло «Якин Догу» в матче за Суперкубок Европы
22:40 «Милуоки» подписал контракт с Манфордом
22:34 Дженкинс: «Химки» по-прежнему ищут своё лицо
Все новости RSS
Партнерский контент