«Кливленд» без Леброна уступил «Индиане», победы «Оклахомы» и «Чикаго»

Состоялись очередные предсезеонные матчи НБА. «Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Индианы Пэйсерс» — 102:106. В составе «Пэйсерс» 18 очков набрал Ти Джей Лиф, ещё 17 — у Домантаса Сабониса. У «Кавальерс», которые вновь играли без Леброна Джеймса и Айзеи Томаса, стоит отметить Дуэйна Уэйда, на счету которого 20 очков.

«Оклахома-Сити Тандер» выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс» — 102:91. В составе победителей лишь один игрок преодолел отметку в 10 набранных очков — это Пол Джордж, на счету которого 25 очков. У «Пеликанс» самым результативным стал Энтони Дэвис — 14 очков.

В ещё одном матче «Чикаго Буллз» переиграл «Милуоки Бакс» — 114:101. За «Чикаго» 21 очко набрал Джастин Холидэй, у «Милуоки» отметим Янниса Адетокунбо — 24 очка.

НБА. Предсезонные матчи

«Кливленд» — «Индиана» — 102:106 (33:21, 26:27, 27:30, 16:28)

«Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан» — 102:91 (28:26, 25:18, 24:29, 25:18)

«Чикаго» — «Милуоки» — 114:101 (24:27, 36:29, 29:21, 25:24).