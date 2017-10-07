Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Юта» обыграла «Финикс», «Сан-Антонио» разгромил «Сакраменто»

7 октября 2017, суббота. 07:01 Баскетбол

«Юта Джаз» переиграл «Финикс Санз» в предсезонном матче — 112:101. По итогам первой половины перевес «Джаз» составлял 16 очков, однако в третьей четверти «Санз» практически ликвидировали отставание. Впрочем, заключительный отрезок игры остался за «Ютой». В составе победителей по 19 очков набрали Родни Худ и Алек Бёркс. У «Финикса» по 18 очков в свой актив записали Трой Дэниелс и Алексей Лень.

В ещё одном матче «Сан-Антонио» Спёрс разгромил «Сакраменто Кингз» со счётом 113:93.

НБА. Предсезонные матчи

«Юта» — «Финикс» — 112:101 (28:25, 37:24, 19:30, 28:22)

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 113:93 (15:24, 36:24, 28:22, 34:23).

Да будет битва. За кем следить в НБА
Как усилились и на что претендуют «Миннесота», «Филадельфия» и «Хьюстон».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сакраменто Кингз Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз Юта Джаз
Новости. Баскетбол
7 октября 2017, суббота
07:01 «Юта» обыграла «Финикс», «Сан-Антонио» разгромил «Сакраменто»
05:37 «Кливленд» без Леброна уступил «Индиане», «Оклахома» и «Чикаго» победили
05:02 «Детройт» нанёс поражение «Атланте», «Вашингтон» победил «Нью-Йорк»
04:35 21 очко Ирвинга помогло «Бостону» победить «Филадельфию» в гостях
01:02 Нелюбов: баскетбол в Прибалтике быстрее, чем в России
00:55 Богут: вместо глупой политики людям нужно заниматься серьёзными проблемами
6 октября 2017, пятница
23:53 «Голден Стэйт» подал заявку на проведение Матча всех звёзд
22:46 Макхейл: Харден не обладает лидерскими качествами
21:08 «Зенит» подписал контракт с Лазаревым
20:46 Брокхофф: по уровню таланта «Локомотив-Кубань» — команда уровня Евролиги
19:54 Клубы Евролиги выступили против предложения ФИБА о переносе матчей на вторник
19:21 Окулов: у «Енисея» очень много поводов подумать
19:10 Итудис: у ЦСКА ещё нет необходимой командной химии
18:45 Робинсон: уже несколько лет я являюсь большим фанатом игры Шведа
17:56 Хорнасек: сейчас Кантер — один из лучших чистых центровых в НБА
17:31 Лиллард рассказал, почему в его рэп-творчестве нет ненормативной лексики
17:17 14 очков Хиггинса помогли ЦСКА победить «Енисей»
17:09 Эмбиид — о навыках в теннисе: меня называют «чёрный Роджер Федерер»
16:21 Прохоров близок к продаже «Бруклина»
15:44 Расселл: рад, что мы дали болельщикам «Бруклина» то, что они хотели
15:40 Карнишовас: «Денвер» работает над продлением контракта с Харрисом
15:16 Порзингис: мне комфортнее играть на позиции мощного форварда, а не центрового
14:54 Олдридж: в межсезонье я от всего сердца рассказал Поповичу о своих переживаниях
14:42 Карри: популярность «Голден Стэйт» в Китае выросла в 10 раз за 4 года
14:01 Макгрейди вернётся в «Орландо» в качестве ассистента исполнительного директора
13:10 Сильвер: самолёты летают слишком медленно, чтобы проводить матчи НБА в Европе
12:59 Форвард УНИКСа Ласме – герой рубрики Star Performance от Лиги ВТБ
12:39 Родригес: после Евробаскета-2007 запомнил сборную России навсегда
11:44 Хряпа: игроки хотят выступать за сборные, но ФИБА и Евролига должны договориться
11:40 Маццон: если Фрэйзер будет так же работать, скоро станет игроком уровня Евролиги
11:39 НБА серьёзно рассматривает возможность сокращения количества матчей в сезоне
11:00 Лю: Шамперт восстанавливается быстрее, чем все, кого я знаю
10:34 Шикарный пас за спину вразрез Хардену – в топ-5 дня в НБА
10:19 Эмбиид провёл первую полноценную тренировку после операции
09:53 Шамперт вернётся в строй через 7-10 дней
09:44 Шикарный финт Шведа – в видеообзоре матча Лиги ВТБ «Химки» – «Цмоки-Минск»
09:22 Джеймс восстановился после травмы голеностопа
08:45 Игроки «Хьюстон Рокетс» набрали 144 очка в матче с «Шанхай Шаркс»
08:02 23 очка Лоури не помогли «Торонто» избежать поражения от «Портленда»
06:49 Дабл-дабл Гордона помог «Орландо» обыграть «Даллас»
05:45 «Бруклин» взял верх над «Майами», на счету Мозгова 5 очков и 8 подборов
00:37 Тёрнер оказал помощь девушке, попавшей в аварию
5 октября 2017, четверг
23:40 Батюм пропустит от 8 до 12 недель
23:11 Курское «Динамо» обыграло «Якин Догу» в матче за Суперкубок Европы
22:40 «Милуоки» подписал контракт с Манфордом
Все новости RSS
Партнерский контент