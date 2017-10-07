«Юта» обыграла «Финикс», «Сан-Антонио» разгромил «Сакраменто»

«Юта Джаз» переиграл «Финикс Санз» в предсезонном матче — 112:101. По итогам первой половины перевес «Джаз» составлял 16 очков, однако в третьей четверти «Санз» практически ликвидировали отставание. Впрочем, заключительный отрезок игры остался за «Ютой». В составе победителей по 19 очков набрали Родни Худ и Алек Бёркс. У «Финикса» по 18 очков в свой актив записали Трой Дэниелс и Алексей Лень.

В ещё одном матче «Сан-Антонио» Спёрс разгромил «Сакраменто Кингз» со счётом 113:93.

НБА. Предсезонные матчи

«Юта» — «Финикс» — 112:101 (28:25, 37:24, 19:30, 28:22)

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 113:93 (15:24, 36:24, 28:22, 34:23).