Джей Ар Смит: выбор игроков в команды на Матч звёзд нельзя показывать по ТВ

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит видит определённые недостатки в новой системе формирования команд на Матч звёзд НБА.



«Таким образом, лига ставит игроков в не очень приятную ситуацию. Не думаю, что они захотят, чтобы все знали, каким по счёту их выберут. А тот, кого выберут последним, будет чувствовать себя некомфортно. Не лучшее ощущение для участника Матча звёзд. Вряд ли кто-то хочет его испытать.

Процесс выбора нельзя показывать по ТВ. Это создаст ненужный драматизм. Хотя сам новый формат мне нравится», – передаёт слова Смита The Score.



В нынешнем сезоне команды на Матче звёзд будут формировать капитаны, поочерёдно выбирая игроков по принципу драфта.