Юдо: я по-прежнему один из лучших в мире по игре в защите

Центровой «Юты» Экпе Юдо, до этого выступавший за турецкий «Фенербахче», отметил, что считает себя одним из лучших по игре в защите.

«Я по-прежнему один из лучших в мире по игре в защите. Я один из них. Я действительно верю в это от всего сердца», — цитирует Юдо The Salt Lake Tribune.

Последние два года центровой провёл в «Фенербахче». В минувшем сезоне он набирал по 12,1 очка, совершал по 7,8 подбора и ставил по 2,2 блок-шота за 32 минуты в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 10 очков и 6,1 подбора за 26 минут в чемпионате Турции, а также был признан MVP «Финала четырёх» Евролиги.