Ведищев: у Обрадовича есть кредит доверия

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев сказал, что доверяет главному тренеру команды Саше Обрадовичу и верит в возможность успешных выступлений вместе с ним.

«Если клуб заключает трёхлетний контракт в конце сезона, это означает, что кредит доверия у тренера есть. У Саши есть все необходимые условия для результативной, качественной работы. Думаю, он способен добиться с «Локомотивом» успехов. В прошлом он большой игрок, и это помогает ему понимать психологию команды.

Обрадович импульсивен, но старается контролировать эмоции. Тренер часто говорит о важности командной «химии», и в этом я с ним полностью согласен", — заявил Ведищев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Комарову.