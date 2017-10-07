Защитник «Даллас Маверикс» Сет Карри выбыл на неопределённый срок. У игрока были диагностированы проблемы с большеберцовой костью, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Марк Стайн.



В минувшем сезоне баскетболист принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата (42 — в старте) и был одним из самых эффективных игроков команды из Техаса. Статистика Сета Карри составляла 12,8 очка, 2,5 подбора, 2,7 передачи и 1,1 перехват за игру.

Предстоящий регулярный чемпионат станет для Сета Карри вторым в составе «Далласа».