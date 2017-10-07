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Обрадович: «Локомотив-Кубань» ждёт непростая игра с «Калевом»

7 октября 2017, суббота. 20:47 Баскетбол

8 октября в 17:00 в Таллине состоится матч Единой лиги ВТБ между «Калевом» и «Локомотивом-Кубань». В преддверии поединка наставник краснодарцев Саша Обрадович поделился ожиданиями от него.

«Нам предстоит сыграть с очень опытной командой. Они знают, чего хотят от игры. В Эстонии «Калев» — сильная, хорошо организованная команда. Играть против них будет непросто. Кроме того, мы всё ещё работаем над командной химией. В товарищеских играх было много как положительных, так и негативных моментов. Нам необходимо стабилизировать свою игру. Я жду, что это будет непростой матч, но также надеюсь, что мои игроки отнесутся к нему со всей серьёзностью», — цитирует Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
Теги
БК Калев ПБК Локомотив-Кубань Саша Обрадович
Новости. Баскетбол
7 октября 2017, суббота
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