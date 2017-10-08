Харден: Макхэйл — клоун

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, отреагировал на слова бывшего тренера техасцев Кевина Макхэйла, который обвинил его в отсутствии лидерских качеств.

«Он просто клоун. Честно, он даже никогда не пытался учить меня быть лидером. Но я делал отличную работу. Тренеры, партнёры по команде, вся организация и я делали всё, чтобы я становился лучше день ото дня, в том числе и как лидер. Есть разные типы лидерства.

Но принижать мою роль, так, как делает он. Это просто характеризует его как человека. Обычно, я не вступаю в перепалки посредством интервью или социальных сетей, но в данном случае я просто обязан постоять за себя. Повторюсь, всё это показывает, какой он человек", — приводит слова Хардена Uproxx.