Кузьма: Лонзо Болла трудно задеть или вывести из себя, он очень скромный

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузьма поддержал разыгрывающего команды Лонзо Болла, отметив скромность 19-летнего баскетболиста.

«Лонзо трудно задеть или вывести из себя, разговоры в СМИ его не волнуют. Лонзо по-настоящему скромный человек.

Думаю, что удачная игра за «Лейкерс» даёт ему немного больше уверенности. На него всегда оказывается много давления, потому что все хотят поговорить о нём. Самое лучшее в такой ситуации — выйти на паркет и победить, это всегда очень приятно», — цитирует Кузьму ESPN.