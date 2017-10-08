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Гордон: скоро «Зенит» будет готов на «десятку»

8 октября 2017, воскресенье. 23:44 Баскетбол


Форвард «Зенита» Дрю Гордон после победы над «Пармой» (98:73) подчеркнул, что санкт-петербургская команда пока не готова к играм на сто процентов.

«Сейчас я просто счастлив, потому что мы не очень хорошо провели первую игру на выезде. У нас не было другого варианта, кроме как выигрывать при своих трибунах. Мы провели хороший матч, у нас сильная команда, и мы доказали это сегодня на площадке.

Готовность к играм? Честно говоря, не стал бы сейчас давать какую-то оценку, у нас были травмы, кто-то болел. Надеюсь, что скоро мы все будем готовы на «десятку», — цитирует Гордона официальный сайт «Зенита».

Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
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