Гордон: скоро «Зенит» будет готов на «десятку»



Форвард «Зенита» Дрю Гордон после победы над «Пармой» (98:73) подчеркнул, что санкт-петербургская команда пока не готова к играм на сто процентов.



«Сейчас я просто счастлив, потому что мы не очень хорошо провели первую игру на выезде. У нас не было другого варианта, кроме как выигрывать при своих трибунах. Мы провели хороший матч, у нас сильная команда, и мы доказали это сегодня на площадке.



Готовность к играм? Честно говоря, не стал бы сейчас давать какую-то оценку, у нас были травмы, кто-то болел. Надеюсь, что скоро мы все будем готовы на «десятку», — цитирует Гордона официальный сайт «Зенита».