В. Карасёв: «Зенит» не хотел унизить «Парму»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал победу над «Пармой» (98:73) в рамках Единой лиги ВТБ.

«Очень важная победа дома, учитывая нашу ситуацию с больными и травмированными и с поражением в Казани. С добавлением Рейнольдса и появлением Лазарева у нас появилась ротация, агрессивная защита, за счёт чего удалось выиграть, хотя у нас ещё есть проблемы в нападении. Совершенно не в игровой форме находятся Симонович и Карасёв. Надеюсь, что будут прогрессировать, а также ждём возвращения Воронова и Уиттингтона.

Я проецирую игру команды на матчи с топовыми соперниками, потому что дома «Парму» мы всё-таки должны обыгрывать. У нас были огрехи в защите, что-то не получалось в нападении. Были моменты, когда у нас всё получалось, когда мы бежали, но были и периоды, когда мы вставали. Например, мы пытаемся донести до Лапровиттолы, что наша игра — это быстрый баскетбол, потому что в начале третьей четверти мы начали играть практически пешком, и соперник тут же сократил отрыв. Мы работаем над этим, ведь команда обновилась полностью по сравнению с прошлым сезоном, а предсезонка вышла скомканной. У нас Вихров играл на четвёртой позиции, а потому в такой ситуации сложно что-то наиграть, это приходится делать сейчас буквально на коленке», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

«Болельщики требовали в последней атаке «сотню», но команда всё равно остановилась и не стала забивать. Почему?» — поинтересовались у тренера.

«Это просто некрасиво. Принято, если ты выигрываешь «+20», не проводить последнюю атаку. Ты уже победил крупно, зачем пытаться кого-то унизить?» — ответил Карасёв.