Джинобили: Хэммон отлично справляется со своей работой

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили прокомментировал работу ассистента Бекки Хэммон, которая исполняла обязанности главного тренера во время первой половины предсезонного матча с «Денвер Наггетс».



«Бекки — тренер. И она отлично справляется со своей работой. Она умна, она понимает игру. Хэммон — просто ещё один тренер, которого мы уважаем», – приводит слова Джинобили журналист San Antonio Express-News Том Орсборн.



Напомним, что «Сан-Антонио» одержал победу над «Денвером» со счётом 122:100.