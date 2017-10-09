Барцокас: у «Химок» пока нет необходимой стабильности

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с ВЭФом.



«Можно сказать, что у нас своеобразный переходный период, так как Робинсон присоединился к команде всего пару дней назад, но уже отправился с нами в Ригу. Постараемся дать ему немного игрового времени перед матчами Евролиги. Готовимся к встрече с ВЭФом очень серьёзно. Дома рижане играют уверенно агрессивно, особенно на подборе в нападении. В их составе есть «большие» с хорошим броском. Важный матч для нашей команды, потому что в начале сезона необходимой стабильности у нас пока нет», – приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».

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