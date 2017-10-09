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Джефф Грин: видел, как после моего данка запасные «Кливленда» лежали на полу

9 октября 2017, понедельник. 16:07 Баскетбол

Лёгкий форвард «Кливленд Кавальерс» Джефф Грин прокомментировал реакцию скамейки запасных своей команды на сокрушительный данк в игре с «Вашингтон Уизардс» (95:102), который возглавил рейтинг лучших моментов предсезонных матчей дня.

Грин забил сверху во второй четверти через 211-сантиметрового Яна Маинми.

«Я увидел их реакцию, когда возвращался в защиту. Все лежали на полу. В буквальном смысле на полу. Это было весело, это было здорово», — приводит слова Джеффа Грина ESPN.

Видео данка доступно на официальном канале НБА в YouTube.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс Джефф Грин Ян Маинми
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9 октября 2017, понедельник
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