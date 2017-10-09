«Химки» организуют бесплатные автобусы для болельщиков на матч с «Валенсией»

В день первого домашнего матча сезона-2017/18 Евролиги, 13 октября, баскетбольный клуб «Химки» организует бесплатные автобусы до «Арены Мытищи» по трём направлениям, сообщает официальный сайт команды.



Автобусы отправятся из трёх точек — от баскетбольного центра «Химки», станции метро «Медведково» и железнодорожной станции Тайнинская. После игры по всем трём направлениям будут организованы автобусы обратно — в Химки, до станции метро «Медведково» и до железнодорожной станции Тайнинская.



Встреча между «Химками» и «Валенсией» пройдёт 13 октября, начало — в 20:00 по московскому времени.