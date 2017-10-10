«Филадельфия» подписала новый контракт с Эмбиидом на $ 148 млн

«Филадельфия Сиксерс» продлила контракт с центровым Джоэлем Эмбиидом, сообщает Sportando. Соглашение рассчитано на пять лет зарплата баскетболиста составит $ 148 млн, а в случае успешного выступления, в совокупности с призовыми, Эмбиид получит за это время до $ 178 млн.

Однако команда подстраховалась на случай серьёзной травмы игрока — в случае если баскетболист будет вынужден пропустить долгое время из-за травмы, команда значительно сократит сумму выплат.

В минувшем сезоне 23-летний камерунец провёл 31 матч в регулярном сезоне НБА, в среднем набирая 20,2 очка и совершая 7,8 подбора за 25 минут 21 секунду игрового времени.