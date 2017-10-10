Д'Антони: интегрировать Пола в игру «Хьюстона» не составляет ни малейшего труда

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони не испытывает никаких проблем с распределением функций на площадке между защитниками команды Крисом Полом и Джеймсом Харденом.



«Скажу вам честно и совершенно не пытаясь отделаться вежливым ответом: интегрировать Пола в игру «Хьюстона» не составляет ни малейшего труда», – передаёт слова Д'Антони CBS Sports.



Пол перешёл в «Рокетс» в результате обмена из «Лос-Анджелес Клипперс» и формально выступает на той же позиции, на которой в прошлом сезоне играл Харден.