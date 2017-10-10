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«Миннесота» пытается обменять Олдрича и пик второго раунда на опытного игрока

10 октября 2017, вторник. 14:07 Баскетбол

«Миннесота Тимбервулвз» пытается обменять центрового Коула Олдрича и пик второго раунда на опытного игрока, информирует ESPN.

В составе «Миннесоты Тимбервулвз» хватает игроков на позициях мощного форварда и центрового, а главный тренер и президент по баскетбольным операциям Том Тибодо хочет заполучить ветерана, который сможет помочь молодым игрокам.

Олдрич подписал трехлетний контракт на $ 22 млн с «Миннесотой Тимбервулвз» летом 2016 года. В минувшем сезоне 28-летний игрок набирал 1,7 очка и 2,5 подбора в среднем за игру.

Тибодо: «Миннесота» больше не может ждать, когда реализуется весь наш потенциал
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Тимбервулвз Том Тибодо
Новости. Баскетбол
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