«Миннесота» пытается обменять Олдрича и пик второго раунда на опытного игрока

«Миннесота Тимбервулвз» пытается обменять центрового Коула Олдрича и пик второго раунда на опытного игрока, информирует ESPN.

В составе «Миннесоты Тимбервулвз» хватает игроков на позициях мощного форварда и центрового, а главный тренер и президент по баскетбольным операциям Том Тибодо хочет заполучить ветерана, который сможет помочь молодым игрокам.

Олдрич подписал трехлетний контракт на $ 22 млн с «Миннесотой Тимбервулвз» летом 2016 года. В минувшем сезоне 28-летний игрок набирал 1,7 очка и 2,5 подбора в среднем за игру.