Рубио: старался быть агрессивнее, мне уже пора показывать свою игру

Разыгрывающий защитник «Юты Джаз» Рики Рубио поделился впечатлениями от разгромной победы над «Финикс Санз» в предсезонном матче со счётом 120:102.

«Я старался быть более агрессивным, чем раньше, искал возможности для броска и старался их использовать. Это предсезонные матчи. Я пытаюсь понять, как играют мои товарищи по команде, как работает новая система, новый тренер. Но в конце концов мне уже пора показывать свою игру.

Сегодня команда показала, что каждый может защищаться не только против игрока с мячом, но и оборонять трёхсекундную зону. Я очень доволен той работой, которую мы проделали сегодня», – передаёт слова Рубио Salt Lake Tribune.

Рубио провёл на площадке 14 минут и набрал 20 очков, реализовав 8 бросков с игры из 10.