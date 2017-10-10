Андре Миллер принял участие в открытие баскетбольной площадки в Благовещенске

Бывший игрок НБА, 8-й номер драфта-1999 Андре Миллер принял участие в открытие современной баскетбольной площадки в Благовещенске в спортзале Политехнического колледжа, сообщает официальный сайт правительства Амурской области.

Спортзал учебной организации попал в социальную программу, реализующуюся в рамках партнёрства нефтехимической группы СИБУР и НБА. Обновлённый зал оснащён современным оборудованием в соответствии со стандартами НБА.

«Я люблю, когда меня окружают дети. Вспоминая себя, когда я был ребёнком и начинал играть в баскетбол, тогда я и мечтать не мог познакомиться со своим кумиром, поэтому занятие с детьми – это самая главная задача, ради которой я приехал сюда», — заявил Миллер на мероприятии.