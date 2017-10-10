«Парма» уступила «Ле-Портелю» и покинула розыгрыш Кубка Европы ФИБА

Пермская «Парма» уступила на выезде французскому «Ле-Портелю» в ответном поединке второго квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА и, таким образом, покинула турнир.

Уже в первой четверти хозяева обозначили своё преимущество, поведя в счёте с отрывом в 9 очков. К большому перерыву перевес «Ле-Портеля» составлял уже 15 очков.

Во второй половине ситуация на паркете кардинально не поменялась, и к заключительной десятиминутке французы оторвались от «Пармы» на 20 очков. Лишь в последней четверти команде Мазурса удалось навязать соперникам борьбу, что, впрочем, никак не сказалось на результате.

Победа «Ле-Портеля» — 74:55. По сумме двух поединков французский клуб идёт дальше, а «Парма» завершает свою еврокубковую кампанию.

«Ле-Портель» — «Парма» 74-55 (23:14, 19:13, 18:13, 14:15)