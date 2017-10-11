Джеймс: я был выключен из игры в матче с «Чикаго»

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал свою игру в предсезонном матче с «Чикаго Буллз» (94:108).



«Если говорить обо мне, то сегодня я был выключен из игры. Я ощущал это. Это была моя первая игра после финала плей-офф. Мои несогласованные действия и потери отразились на всей команде. Я хотел протестировать лодыжку. Сейчас, после матча, я чувствую себя в порядке, но показательным будет завтрашнее утро», – приводит слова Джеймса ESPN.



В поединке с «Буллз» Леброн провёл 30 минут, собрав коллекцию из 17 очков (8 из 13 с игры), 5 подборов, 3 результативных передач, 1 перехвата и 1 блок-шота.

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