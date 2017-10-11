Игроки «Голден Стэйт» не боятся защищаться против Уэстбрука

Журналист ESPN Зак Лоу, ссылаясь на слова некоторых игроков «Голден Стэйт Уорриорз», сообщил, что калифорнийский клуб уверен, что ему удастся справиться с разыгрывающим защитником «Оклахома-Сити Тандер» Расселлом Уэстбруком.



Баскетболисты «Голден Стэйт» считают, что стиль игры Уэстбрука облегчает защиту против него.



Стоит отметить, что «Уорриорз» удалось победить во всех четырёх встречах с «Оклахома-Сити» в минувшем регулярном чемпионате. Лидер «Тандер» в этих матчах набирал в среднем по 27,3 очка, собирал по 10,0 подбора и отдавал по 9,5 передачи за игру.



Напомним, что по итогам сезона-2016/17 Уэстбрук был признан самым ценным игроком.

Исторический сезон принёс Уэстбруку космический контракт 205 миллионов за 5 лет. Гарантированный контракт Рассела Уэстбрука ещё больше, чем у Стива Карри.