Уиггинс подписал контракт с «Миннесотой» на $ 148 млн

«Миннесота Тимбервулвз» подписала многолетний контракт с Эндрю Уиггинсом, сообщает официальный сайт команды. Соглашение рассчитано на пять лет, баскетболист получит 148 млн долларов в качестве зарплаты за этот срок. Стоит отметить, что ранее Уиггинс расторг догвор со своим агентом, которому полагалось 4% от суммы соглашения.



Первый номер драфта-2014 в минувшем сезоне принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата. Эндрю проводил на площадке 37,2 минуты, набирал 23,6 очка, собирал 4,0 подбора, отдавал 2,3 передачи, а также совершал 1,0 перехвата и выполнял 0,4 блок-шота в среднем за игру.