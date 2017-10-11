100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Уиггинс подписал контракт с «Миннесотой» на $ 148 млн

11 октября 2017, среда. 21:45 Баскетбол

«Миннесота Тимбервулвз» подписала многолетний контракт с Эндрю Уиггинсом, сообщает официальный сайт команды. Соглашение рассчитано на пять лет, баскетболист получит 148 млн долларов в качестве зарплаты за этот срок. Стоит отметить, что ранее Уиггинс расторг догвор со своим агентом, которому полагалось 4% от суммы соглашения.

Первый номер драфта-2014 в минувшем сезоне принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата. Эндрю проводил на площадке 37,2 минуты, набирал 23,6 очка, собирал 4,0 подбора, отдавал 2,3 передачи, а также совершал 1,0 перехвата и выполнял 0,4 блок-шота в среднем за игру.

Источник: Официальный сайт "Миннесоты Тимбервулвз" Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Тимбервулвз Эндрю Уиггинс
Новости. Баскетбол
11 октября 2017, среда
22:03 19 очков Рэгланда помогли «Локомотиву-Кубань» дожать «Лимож»
21:45 Уиггинс подписал контракт с «Миннесотой» на $ 148 млн
20:37 Джей Ар Смит: я работал всё лето, но мне даже не дали шанса проявить себя
19:56 Аренас будет вести новое шоу с бывшей порнозвездой Миа Халифой
19:43 Вышел второй выпуск нового сезона программы «Вид сверху»
18:47 Баскетболистки УГМК переиграли «Вислу» в первом туре женской Евролиги
17:55 ЦСКА выпустил проморолик к новому сезону Евролиги
16:58 Тренер «Ольденбурга»: нам трудно судить о силе «Енисея»
16:57 Д. Митчелл: стараюсь не забивать себе голову и представляю, что я на тренировке
16:22 Роуз: в следующий раз мне заплатят больше
16:16 Лин: у «Бруклина» есть шанс стать классной командой
16:02 «Химки» провели мастер-класс для детей мытищинского детского дома
15:32 Лю: Джеймсу не хватало чувства ритма, но меня это не слишком беспокоит
15:15 В. Карасёв — о матче с «Гран Канарией»: в Испанию приехали биться
15:00 Джимми Батлер: мы с Тибодо терпеть друг друга не могли
14:39 У Нуркича диагностировано сотрясение мозга
13:24 Тренер «Гран Канарии»: «Зенит» — классная команда с очень большим бюджетом
13:09 Лав узнал о переходе на позицию центрового от Джеймса
12:38 Уолтон не уверен, что Рэндл будет стартовым мощным форвардом «Лейкерс»
12:15 Игроки «Голден Стэйт» не боятся защищаться против Уэстбрука
11:14 Роуз: меня не волнует мой образ
11:06 Джеймс: я был выключен из игры в матче с «Чикаго»
10:44 А. Миллер: по стилю игры Кириленко можно сравнить с Пиппеном и Дрэймондом Грином
10:09 Эффектный аллей-уп Деррика Роуза на Джеффа Грина – в топ-10 дня в НБА
09:38 Обрадович: «Локомотив» должен сдерживать быстрые прорывы «Лиможа»
09:30 Андре Миллер: если бы Швед остался в НБА, то получил бы контракт на $ 60 млн
08:30 К. Томпсон: китайцы очень ценят то, что «Голден Стэйт» играет бескорыстно
08:09 «Оклахома-Сити» обыграл «Денвер», Уэстбрук набрал 20 очков, Энтони — 16
05:52 «Кливленд» проиграл «Чикаго», «Торонто» разгромил «Детройт» в предсезонных играх
01:03 Мазур: «Ле-Портель» был атлетичнее и намного свежее «Пармы»
00:39 Колом: против брата буду играть ещё жёстче
00:35 Макги: в США любят Карри, но в Китае им просто одержимы
00:23 Керр: Карри как магнит, его любят все в любой точке планеты
10 октября 2017, вторник
23:47 Прифтис: в прошлом году мало кто смог уехать из Андорры с победой
23:17 «Парма» уступила «Ле-Портелю» и покинула розыгрыш Кубка Европы ФИБА
22:40 Рондо перенёс операцию и пропустит до 6 недель
21:59 Андре Миллер принял участие в открытии баскетбольной площадки в Благовещенске
21:22 «Майами Хит» подписал контракт с Лиггинсом
20:30 Ильницкий: от первой игры Еврокубка многое зависит
19:56 Эмбиид: надеюсь, что проведу в «Филадельфии» остаток карьеры
18:15 Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов первой недели сезона
17:20 Батюму не потребуется операция
16:43 Власти Турции запретили въезд в страну двум американкам «Надежды»
15:51 Майкл Бизли травмировал локоть в предсезонной игре с «Хьюстоном»
15:30 Рубио: старался быть агрессивнее, мне уже пора показывать свою игру
Все новости RSS
Партнерский контент