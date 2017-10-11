УНИКС победил «Андорру» в матче первого тура Еврокубка

Казанский УНИКС на выезде переиграл «Андорру» в матче первого тура Еврокубка ФИБА. Российская команда уверенно провела первую половину встречи, закрепив своё преимущество в третьем игровом отрезке. В четвёртой четверти российский клуб уступил сопернику пять очков, но всё же одержал достаточно уверенную победу со счётом 76:68 (18:16, 23:19, 18:11, 17:22).



Самым результативным в составе УНИКСа стал Джамар Смит, записавший в свой актив 15 очков. У хозяев площадки больше всех очков набрал Яка Блажич 11.