«Филадельфия» разгромила «Бруклин», Мозгов набрал два очка за 17 минут

Баскетболисты «Филадельфия Сиксерс» не оставили шансов соперникам из «Бруклин Нетс», обыграв хозяев предсезонного матча со счётом 133:114. Лучшим на паркете стал хорватский легионер «Филадельфии»Дарио Шарич, записавший на свой счёт 26 очков и 9 подборов.



Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провёл на площадке 17 минут, набрал два очка, а также отметился двумя подборами и результативной передачей.



В другом матче игроки «Майами Хит» одержали победу над «Вашингтон Уизард», игра завершилась со счётом 117:115. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Вашингтона» Джейсон Смит с 20 очками в активе.



НБА. Предсезонные матчи



«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:133 (22:30, 29:46, 33:36, 30:21)

«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 117:115 (19:30, 31:23, 33:34, 34:28).